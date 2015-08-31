《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月31日

*工商时报：

--未来五至10年内台积电 将走向5-7奈米技术制程，惟新技术制程投资计画用电需求高达210万千瓦、成长幅度达85%，为求取用电稳定性，台积电正评估自设发电设备可行性，以因应缺电不确定风险。

--兆丰金 旗下兆丰银的国家风险预警系统再响警钟，兆丰银升高海外投融资的风控规格，相关人士透露，为中南美洲新兴市场基金等热门投资对象的巴西，由于信用违约交换（CDS）已冲破300点，为此兆丰银已全面通令旗下130家海内外分行，即日起冻结所有与巴西相关的新增投融资。

--行政院积极准备抗内需急冻措施，据悉，经济部拟建议补助民众购（换）置节能家电，以电冰箱、冷气机及洗衣机三项节能效益最大家电为品项，估可带动逾百亿节能家电商机。

--人民币汇率重贬，带动宝岛债发行利率反向劲扬。人民币汇价本月中上旬重贬已影响市场宝岛债的买气，形成宝岛债发行利率的促升压力，除了明日发行的法国兴业银行五年期宝岛债，发行利率已较一个月前增加近1码（0.25个百分点），日前完成发行的德意志银行新加坡分行最新发行利率更较7月增加近2码。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗最快本周四将率团出访菲律宾等东南亚监理机关，带头协助金融业打亚洲盃，扫除路障。金管会今年已核准国泰人寿及元大银行赴菲律宾投资银行，除此多家金控也有意评估赴菲律宾等地投资。

--中信金控 出售台北市信义计画区旧总部大楼95%土地持分案，祭出〞价格让利〞奇招，底价较上次标售大砍逾50亿至152亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。