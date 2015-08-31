更新版 1-韩国数据：7月工业生产下降，但消费带动服务业回暖

“产出肯定有所好转，但我们需要观察8月数据，以证实产出的改善，”HI Investment & Securities首席分析师Park Sang-hyun称。

“出口看上去没有走强，出口必须好转，以实现央行的经济增长预估。”

韩国央行目前预计今年国内生产总值(GDP)将增长2.8%。

韩国7月零售销售较前月增长1.9%，从6月下滑3.5%的颓势中反弹，亦反映内需强健。

数据显示，7月工业生产较上年同期下挫3.3%，路透调查分析师预估中值为下降1.0%；6月修正后为增长1.4%。

Park称，尽管尚未看到经济稳健复苏，但央行不太可能很快降息，目前韩国利率已处于纪录低位1.50%。

该数据公布前几小时，韩国央行公布的数据显示，9月韩国制造商对业务前景的看法与8月一样悲观，因出口疲弱遏制制造业活动。(完)