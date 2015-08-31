《香港报摘》--经济日报8月31日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--美息趋升将令香港走资持续，大市恒生指数 走势仍波动，短线于22,000点拉锯，惟储局启动加息后，有利消除相关的不明朗因素。
**其他**
--A股表现差加上新股被叫停，建银国际董事长兼总裁胡章宏表示，中资企业融资需求仍强而要转到港上市，加上人民币贬值及企业向外并购三大支持，香港上市及发外币债等需求势增加。
--绿地金服总裁杨晓东称，旗下“绿地广财”App上线四日已突破6万注册人数，日均交易量达1,000万元人民币；期望今年平台交易额达50亿元，未来三年交易额1,000亿元、注册用户300万及打通500个社区。
--尽管多晶硅及硅片价格续跌，但保利协鑫 积极降低光伏材料的生产成本，加上电力业务表现理想，上半年纯利按年减少8.3%至8.26亿港元。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”