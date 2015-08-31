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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 09:15 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月31-9月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月31日(一)

暂无重要经济事件。

9月1日(二)

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹在一个商业聚会上发表讲话(1600)。

雷克雅未克--2015年冰岛经济调查开始。

纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在纽约预测者俱乐部，就经济前景发表讲话(1710)。

东京--日本经济财政大臣甘利明在一场研讨会发表演说。研讨会主题涵盖政府经改以及国有养老基金投资策略的调整。(0945)

伦敦--欧洲央行银行监管委员会委员Julie Dickson发表有关金融规定的讲话。(1200)

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。

9月2日(三)

华盛顿--美联储发布经济景气报告褐皮书(1800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至9月3日)。

雅加达--“亚洲融资的未来”会议。演讲嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、印度央行副总裁Urjit Patel、日本央行副总裁中曾宏和印尼财长班邦等。

9月3日(四)

法兰克福--欧洲央行执委会会议，会后将公布利率决议并举行记者会(1145)。

日本青森--日本央行审议委员木内登英发表演说(0130)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定(0730)。

9月4日(五)

美国米苏拉--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说(0100)。

美国里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演说(1210)。

东京--国际货币基金组织(IMF)亚太部门副主管Kalpana Kochhar发表演说(0600)。

安卡拉--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至9月5日)。

9月7日(一)

土耳其伊斯坦布尔--土耳其青年企业家协会主办20国集团青年企业家联盟(G20 YEA)峰会(至9月9日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 白云)

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