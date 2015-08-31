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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 08:59 BJT

《全球汇市》美元本周开局承压，但脱离上周低位

据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓至逾两个月来最低水准。

8月25日止当周，美元净多仓降至239.9亿美元，这是美元净多仓四周以来首次低于300亿美元。此前一周为净多仓322.6亿美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1225 1.1179 +0.41 -7.21 1.2097

美元/日圆 121.14 121.70 -0.46 +1.22 119.68

欧元/日圆 135.98 136.05 -0.05 -6.08 144.78

美元/瑞郎 0.9599 0.9622 -0.24 -3.44 0.9941

英镑/美元 1.5420 1.5391 +0.19 -0.98 1.5573

美元/加元 1.3227 1.3200 +0.20 +13.85 1.1618

澳元/美元 0.7136 0.7171 -0.49 -12.63 0.8168

新西兰元/美元 0.6452 0.6453 -0.02 -17.25 0.7797

澳元/日圆 86.450 87.270 -0.94 -11.56 97.750

新西兰元/日圆 78.160 78.530 -0.47 -16.24 93.310

英镑/日圆 186.80 187.31 -0.27 +0.23 186.38

澳元/新西兰元 1.1057 1.1077 -0.18 +5.62 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 孙国玉/龚芳/王丽鑫/白云; 审校 许娜/张若琪/戴素萍/王兴亚)

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