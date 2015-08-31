《香港报摘》--信报8月31日

**头版头条**

--随着内地经济增长放缓，五大国有银行上半年不良贷款共增加1,364.54亿元人民币，较去年同期多出1.8倍；其中农行 资产质素恶化最为严重，升幅为2.57倍。

**其他**

--民生银行 以及安邦集团、新希望全球等11名联合投资者，将以总代价130.26亿港元认购华富国际 新股，但民行一名非执董就此项收购于董事会投弃权票，因近期股市波动，该项目前景不明朗。

--据市场消息透露，以广东为基地的房地产公司海伦堡地产已委任中金为安排行筹划在香港上市，集资额暂定约1.5亿至2亿美元。

--华电福新 董事长兼执行董事方正声称，生物质能仅是集团的一个尝试，过程中发现原料收集面临困难，为项目带来很大风险，今后原则上不再发展生物质能。（完）

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