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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 08:44 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月31日

路透香港8月31日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                           
 美股道琼工业指数周五收低11.76点，或0.07%，报16,643.01点。投资人摆脱9月升息的可能性高于部分
 投资者预期的担忧。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       121.010   -1.67      59565             9.378       1.50
 中国铝业                       8.640   -0.23      38569             2.678       1.84
 中国移动                      59.740   -2.61     166217            92.597       0.87
 中国人寿                      17.460   -2.08     110994            27.063       0.05
 中石油                        85.140   -2.24      58787             6.598       1.67
 中石化                        67.350    0.12      41561             5.220       0.76
 汇丰控股                      39.900   -0.65    2604610            61.845       1.14
 中电信                        52.880   -4.19      19470             4.098      -0.04
 中国联通                      13.420   -2.33     176904            10.401       0.59
 兖州煤业                       4.980    0.81      29283             3.860      -1.04
 华能国际                      46.200   -0.71      11980             8.951       0.24
 南方航空                      31.900   -4.52       6269             4.945      -1.89
 东方航空                      26.440   -8.29      33626             4.098      -2.19
 中芯国际                       4.350   -1.14       6349             0.674      -0.85
    （完）

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