《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月31日

路透香港8月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周五收低11.76点，或0.07%，报16,643.01点。投资人摆脱9月升息的可能性高于部分 投资者预期的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 121.010 -1.67 59565 9.378 1.50 中国铝业 8.640 -0.23 38569 2.678 1.84 中国移动 59.740 -2.61 166217 92.597 0.87 中国人寿 17.460 -2.08 110994 27.063 0.05 中石油 85.140 -2.24 58787 6.598 1.67 中石化 67.350 0.12 41561 5.220 0.76 汇丰控股 39.900 -0.65 2604610 61.845 1.14 中电信 52.880 -4.19 19470 4.098 -0.04 中国联通 13.420 -2.33 176904 10.401 0.59 兖州煤业 4.980 0.81 29283 3.860 -1.04 华能国际 46.200 -0.71 11980 8.951 0.24 南方航空 31.900 -4.52 6269 4.945 -1.89 东方航空 26.440 -8.29 33626 4.098 -2.19 中芯国际 4.350 -1.14 6349 0.674 -0.85 （完）