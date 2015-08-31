《香港重要政经日程》--8月31日-9月3日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
8月31日（周一）
-- 公布7月份零售销售数字。
-- 公布7月份M-3货币供应。
-- 公布7月底外汇基金资产数字。
-- 霸王集团 公布中期业绩。
-- 建业地产 公布中期业绩。
-- 中国家居 公布中期业绩。
-- 中国大冶有色金属 公布中期业绩。
-- 招商局国际 公布中期业绩。
-- 卡姆丹克太阳能 公布中期业绩。
-- 第一太平 公布中期业绩。
-- 大成生化 公布中期业绩。
-- 恒盛地产 公布中期业绩。
-- 和谐汽车 公布中期业绩。
-- 新濠国际 公布中期业绩。
-- 美丽家园 公布中期业绩。
-- 四环医药 公布中期业绩。
-- 中升控股 公布中期业绩。
--09:45 人保集团 与中国财险 业绩记者会。
--11:00 中国宏桥 中期业绩发布会。
--11:15 中国太保 业绩记者会。
--11:15 徽商银行 中期业绩发布会。
--12:15 复星国际 业绩记者会。
--14:00 兖州煤业 中期业绩发布会。
--14:30 绿城中国 中期业绩发布会。
--15:30 中石化炼化工程 业绩记者会。
--15:30 金管局与银行公会联合记者会。
--16:30 上实控股 中期业绩发布会。
--16:30 恒大地产 中期业绩发布会。
--16:30 上实控股 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月1日（周二）
-- 港股通暂停。
-- 数码通 公布全年业绩。
--09:00 美商会2015 China Conference。
9月2日（周三）
-- 港股通暂停。
--13:30 长城汽车 在中国举行股东特别大会。
9月3日（周四）
-- 抗战胜利记念日公众假期。
-- 沪港通暂停。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”