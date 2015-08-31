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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 08:54 BJT

《香港重要政经日程》--8月31日-9月3日

================== 今日重要政经消息=================

8月31日（周一）

-- 公布7月份零售销售数字。

-- 公布7月份M-3货币供应。

-- 公布7月底外汇基金资产数字。

-- 霸王集团 公布中期业绩。

-- 建业地产 公布中期业绩。

-- 中国家居 公布中期业绩。

-- 中国大冶有色金属 公布中期业绩。

-- 招商局国际 公布中期业绩。

-- 卡姆丹克太阳能 公布中期业绩。

-- 第一太平 公布中期业绩。

-- 大成生化 公布中期业绩。

-- 恒盛地产 公布中期业绩。

-- 和谐汽车 公布中期业绩。

-- 新濠国际 公布中期业绩。

-- 美丽家园 公布中期业绩。

-- 四环医药 公布中期业绩。

-- 中升控股 公布中期业绩。

--09:45 人保集团 与中国财险 业绩记者会。

--11:00 中国宏桥 中期业绩发布会。

--11:15 中国太保 业绩记者会。

--11:15 徽商银行 中期业绩发布会。

--12:15 复星国际 业绩记者会。

--14:00 兖州煤业 中期业绩发布会。

--14:30 绿城中国 中期业绩发布会。

--15:30 中石化炼化工程 业绩记者会。

--15:30 金管局与银行公会联合记者会。

--16:30 上实控股 中期业绩发布会。

--16:30 恒大地产 中期业绩发布会。

--16:30 上实控股 业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

9月1日（周二）

-- 港股通暂停。

-- 数码通 公布全年业绩。

--09:00 美商会2015 China Conference。

9月2日（周三）

-- 港股通暂停。

--13:30 长城汽车 在中国举行股东特别大会。

9月3日（周四）

-- 抗战胜利记念日公众假期。

-- 沪港通暂停。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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