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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 08:56 BJT

《汇市简讯》美元/加元在亚洲盘上涨，因风险偏好降温及油价下跌

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* 美元/加元在亚洲盘上涨0.25%，受风险偏好降温及油价下跌影响--美国原油期货跌1.37%

* 周五油价上涨6%，但对美元/加元几乎没有产生影响

* 10日和20日移动均线小幅上移，这些都是正面因素

* 日线图信号支持升向5、10和20周/月线

* 纽约盘波动区间1.3198/1.3300两端分别为第一支撑位/阻力位

* 图表：link.reuters.com/pej55w

(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 许娜)

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