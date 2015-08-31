《交易视点》台债应观察市场情绪是否反转及卖压--元大宝来证

路透台北8月31日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾经济基本面尚未出现转折，仍维持疲弱状况，但股市在连日下跌后出现反弹，让短线跌幅已深的公债殖利率出现获利了结卖压，尽管整体经济、资金及筹码对债市仍是有利状况，仍需谨慎观察市场情绪是否反转及卖压力道，若央行采取进一步引导市场实质利率下行措施，殖利率才有更充足下滑的预期，预估十年券104/12期 成交区间在1.10%-1.20%，而五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。