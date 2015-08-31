《交易视点》台债应观察市场情绪是否反转及卖压--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月31日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾经济基本面尚未出现转折，仍维持疲弱状况，但股市在连日下跌后出现反弹，让短线跌幅已深的公债殖利率出现获利了结卖压，尽管整体经济、资金及筹码对债市仍是有利状况，仍需谨慎观察市场情绪是否反转及卖压力道，若央行采取进一步引导市场实质利率下行措施，殖利率才有更充足下滑的预期，预估十年券104/12期 成交区间在1.10%-1.20%，而五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。
而美元汇率不若先前强势及油价出现明显反弹力道，让未来FED所关注的通膨朝正向发展，本周美国将公布的美国非农就业报告及Richmond Fed主席谈话都是下月美联储会议重要指标。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”