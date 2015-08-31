永安期货：中国期指空头减仓离场，市场人气回暖

上周市场整体呈现先抑后扬走势，前三个交易日延续此前跌势，上证综指一度跌至2850点，之后逐步企稳反弹，收复部分失地，最终IF、IH及IC三个品种主力合约单周分别下跌8.38%、6.95%和11.67%。基差方面，期指跌势汹汹，跌幅明显大于现指，IF、IH及IC期货贴水在周初迅速扩大，其中IC主力合约贴水一度升至800点之上，之后伴随市场反弹，负基差有所修复。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水153.9、86.97及440.3点。