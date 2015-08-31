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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 08:52 BJT

永安期货：中国期指空头减仓离场，市场人气回暖

以下内容节选自8月31日的《期货日报》：

上周市场整体呈现先抑后扬走势，前三个交易日延续此前跌势，上证综指一度跌至2850点，之后逐步企稳反弹，收复部分失地，最终IF、IH及IC三个品种主力合约单周分别下跌8.38%、6.95%和11.67%。基差方面，期指跌势汹汹，跌幅明显大于现指，IF、IH及IC期货贴水在周初迅速扩大，其中IC主力合约贴水一度升至800点之上，之后伴随市场反弹，负基差有所修复。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水153.9、86.97及440.3点。

　　整体来看，伴随指数触底企稳，空头持仓出现明显下滑，恐慌氛围逐步消散，市场人气正在回暖。预计短期底部已然形成，未来期指仍将继续回升。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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