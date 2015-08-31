永安期货：中国期指空头减仓离场，市场人气回暖

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月31日的《期货日报》：
上周市场整体呈现先抑后扬走势，前三个交易日延续此前跌势，上证综指一度跌至2850点，之后逐步企稳反弹，收复部分失地，最终IF、IH及IC三个品种主力合约单周分别下跌8.38%、6.95%和11.67%。基差方面，期指跌势汹汹，跌幅明显大于现指，IF、IH及IC期货贴水在周初迅速扩大，其中IC主力合约贴水一度升至800点之上，之后伴随市场反弹，负基差有所修复。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水153.9、86.97及440.3点。
整体来看，伴随指数触底企稳，空头持仓出现明显下滑，恐慌氛围逐步消散，市场人气正在回暖。预计短期底部已然形成，未来期指仍将继续回升。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”