中港股业绩：中国太保上半年净利同比增64.9%，因投资收益大幅提升

路透上海8月31日 - 中国大型保险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周日稍晚公布，上半年实现净利112.95亿元人民币，同比增长64.9%，这是该公司首次半年净利突破百亿元，主要受益于投资收益的大幅增加。

中报显示，中国太保上半年投资资产实现总投资收益317.99亿元，同比增121.1%，年化总投资收益率达6.6%，同比提升2.2个百分点；年化净投资收益率达4.9%，与去年持平。

截止6月末，该公司管理资产达10,589.23亿元，较上年末增16.3%，其中，第三方资产管理业务管理规模达2,169.17亿元，增长45.9%。6月底的公司投资组合中，固定收益类产品占比达82.5%，较上年末下降4.2个百分点；权益类产品占比14.5%，上升3.9个百分点。

在寿险方面，公司形成老客户加保和新客户获取的双轮驱动能力，上半年寿险个人业务老客户加保保费同比增长55.2%，获取新客户140万人，同比增41.4%。而上半年公司产险业务扭亏为盈，综合成本率99.4%，较去年全年下降4.4个百分点。

中国太保董事长高国富在致股东信中提出，下半年公司寿险业务将进一步巩固个人险发展格局，持续提升价值创造能力；产险业务将坚持承保盈利，进一步加快新渠道和新业务领域发展；资产管理业务将继续坚持资产负债管理原则，并着力提升市场化条件下的投资能力。