中港股业绩：中国太保上半年净利同比增64.9%，因投资收益大幅提升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月31日 - 中国大型保险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周日稍晚公布，上半年实现净利112.95亿元人民币，同比增长64.9%，这是该公司首次半年净利突破百亿元，主要受益于投资收益的大幅增加。
中报显示，中国太保上半年投资资产实现总投资收益317.99亿元，同比增121.1%，年化总投资收益率达6.6%，同比提升2.2个百分点；年化净投资收益率达4.9%，与去年持平。
截止6月末，该公司管理资产达10,589.23亿元，较上年末增16.3%，其中，第三方资产管理业务管理规模达2,169.17亿元，增长45.9%。6月底的公司投资组合中，固定收益类产品占比达82.5%，较上年末下降4.2个百分点；权益类产品占比14.5%，上升3.9个百分点。
在寿险方面，公司形成老客户加保和新客户获取的双轮驱动能力，上半年寿险个人业务老客户加保保费同比增长55.2%，获取新客户140万人，同比增41.4%。而上半年公司产险业务扭亏为盈，综合成本率99.4%，较去年全年下降4.4个百分点。
中国太保董事长高国富在致股东信中提出，下半年公司寿险业务将进一步巩固个人险发展格局，持续提升价值创造能力；产险业务将坚持承保盈利，进一步加快新渠道和新业务领域发展；资产管理业务将继续坚持资产负债管理原则，并着力提升市场化条件下的投资能力。
中国太保A股上周五收报22.3元，过去一个月累计下跌12.37%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”