《中国报摘》--其他报纸重要消息8月31日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--2015年地方政府债务限额锁定16万亿元人民币； 分析人士认为，尽管债务规模较2013年有较大幅度的攀升，债务风险还在可控范围内。在明确地方政府债务规模后，地方债未来的置换情况也就相应明确，地方债定价应更加市场化。
**证券时报**
--中国中铁 公布2015年中期业绩报告,报告期内公司实现营业总收入2,747.8亿元，实现归属上市公司股东的净利润48亿元，同比增长18%；基本每股收益0.22元/股。
**东方早报**
--A股第一家纯核电上市企业中国核电 发布上市后首份半年报显示，上半年实现营业收入128.93亿元，同比增长52.53%；归属于上市公司股东的净利润24.73亿元，同比增长150.45%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”