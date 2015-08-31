《中国报摘》--其他报纸重要消息8月31日

--2015年地方政府债务限额锁定16万亿元人民币； 分析人士认为，尽管债务规模较2013年有较大幅度的攀升，债务风险还在可控范围内。在明确地方政府债务规模后，地方债未来的置换情况也就相应明确，地方债定价应更加市场化。