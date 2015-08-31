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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 09:05 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月31日

**上海证券报**

--2015年地方政府债务限额锁定16万亿元人民币； 分析人士认为，尽管债务规模较2013年有较大幅度的攀升，债务风险还在可控范围内。在明确地方政府债务规模后，地方债未来的置换情况也就相应明确，地方债定价应更加市场化。

**证券时报**

--中国中铁 公布2015年中期业绩报告,报告期内公司实现营业总收入2,747.8亿元，实现归属上市公司股东的净利润48亿元，同比增长18%；基本每股收益0.22元/股。

**东方早报**

--A股第一家纯核电上市企业中国核电 发布上市后首份半年报显示，上半年实现营业收入128.93亿元，同比增长52.53%；归属于上市公司股东的净利润24.73亿元，同比增长150.45%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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