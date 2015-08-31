万达期货：上期有色金属指数回调后继续反弹，9月或是走势转折点

基本面来看，基本金属市场受到最大的制约是消费下滑导致的供需矛盾恶化。近期，一些品种的供应端出现一定的改变。国产铜精矿产量下滑，国内精炼铜企业有削减产量的意向，国产铜产量也的确出现了一定程度的下滑。锌市供应端一直有收缩的预期，老旧锌矿随着品位下降而面临关闭，国内精炼锌持货商也时不时地进行挺价策略，但这些并未对价格形成更为强劲的支撑，主要的原因可能就是消费下滑导致供应相对过剩。铝价表现相对偏弱，主要是国内关闭的产能远不及增加的产能，消费下滑使其供应压力更大。近期铅价表现还是相对偏强，但由于其价格相对偏高，继续上行困难也较大，后市或以高位振荡为主。(完)