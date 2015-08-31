万达期货：上期有色金属指数回调后继续反弹，9月或是走势转折点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月31日的《期货日报》：
上周，有色金属指数回调后继续反弹，周五报收于2263.58，较前一周下跌0.19。其中，铝价表现要弱于铜、锌和铅。美联储9月加息与否依然暂无定论，国内经济数据依然不佳，基本金属可能会面临过渡阶段，9月中旬或是关键的时间节点。
基本面来看，基本金属市场受到最大的制约是消费下滑导致的供需矛盾恶化。近期，一些品种的供应端出现一定的改变。国产铜精矿产量下滑，国内精炼铜企业有削减产量的意向，国产铜产量也的确出现了一定程度的下滑。锌市供应端一直有收缩的预期，老旧锌矿随着品位下降而面临关闭，国内精炼锌持货商也时不时地进行挺价策略，但这些并未对价格形成更为强劲的支撑，主要的原因可能就是消费下滑导致供应相对过剩。铝价表现相对偏弱，主要是国内关闭的产能远不及增加的产能，消费下滑使其供应压力更大。近期铅价表现还是相对偏强，但由于其价格相对偏高，继续上行困难也较大，后市或以高位振荡为主。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”