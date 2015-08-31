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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 09:08 BJT

万达期货：上期有色金属指数回调后继续反弹，9月或是走势转折点

以下内容节选自8月31日的《期货日报》：

上周，有色金属指数回调后继续反弹，周五报收于2263.58，较前一周下跌0.19。其中，铝价表现要弱于铜、锌和铅。美联储9月加息与否依然暂无定论，国内经济数据依然不佳，基本金属可能会面临过渡阶段，9月中旬或是关键的时间节点。

　　基本面来看，基本金属市场受到最大的制约是消费下滑导致的供需矛盾恶化。近期，一些品种的供应端出现一定的改变。国产铜精矿产量下滑，国内精炼铜企业有削减产量的意向，国产铜产量也的确出现了一定程度的下滑。锌市供应端一直有收缩的预期，老旧锌矿随着品位下降而面临关闭，国内精炼锌持货商也时不时地进行挺价策略，但这些并未对价格形成更为强劲的支撑，主要的原因可能就是消费下滑导致供应相对过剩。铝价表现相对偏弱，主要是国内关闭的产能远不及增加的产能，消费下滑使其供应压力更大。近期铅价表现还是相对偏强，但由于其价格相对偏高，继续上行困难也较大，后市或以高位振荡为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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