国际油市：油价下跌，受有关美国加息言论影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
近月10月布兰特原油 跌0.73美元至每桶49.32美元；上日收高2.49美元，涨幅5%。该合约上周累计上涨10%。
大约31名美国参议员承诺支持与伊朗达成的核协议，这使美国总统奥巴马更加接近获得足够多支持来确保通过该协议。国会将在9月17日之前就该协议进行投票。
上周，利比亚国家石油公司(National Oil Company)和央行总裁与BP和艾克森美孚等26家大型石油公司的高管在伦敦召开会议，这是该国为防止竞争对手抢夺客户做出的又一次努力。
联合国发言人上周五表示，联合国计划使利比亚各敌对势力于本周稍后在日内瓦展开新一轮谈判，以期组建联合政府，以结束国内危机。
意大利石油生产商埃尼集团(Eni)周日表示，公司在埃及附近海域发现的天然气田可能是全球储量最大的气田之一，贫气储量或达30万亿立方英尺。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/王颖；审校 王丽鑫/许娜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。