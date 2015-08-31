国际油市：油价下跌，受有关美国加息言论影响

近月10月布兰特原油 跌0.73美元至每桶49.32美元；上日收高2.49美元，涨幅5%。该合约上周累计上涨10%。

大约31名美国参议员承诺支持与伊朗达成的核协议，这使美国总统奥巴马更加接近获得足够多支持来确保通过该协议。国会将在9月17日之前就该协议进行投票。

上周，利比亚国家石油公司(National Oil Company)和央行总裁与BP和艾克森美孚等26家大型石油公司的高管在伦敦召开会议，这是该国为防止竞争对手抢夺客户做出的又一次努力。

联合国发言人上周五表示，联合国计划使利比亚各敌对势力于本周稍后在日内瓦展开新一轮谈判，以期组建联合政府，以结束国内危机。

意大利石油生产商埃尼集团(Eni)周日表示，公司在埃及附近海域发现的天然气田可能是全球储量最大的气田之一，贫气储量或达30万亿立方英尺。(完)

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