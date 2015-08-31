《汇市简讯》澳元/美元明显下跌，受避险情绪冲击

0057GMT * 澳元/美元今早跌势明显 * 澳元/美元下跌0.5%，跌幅仅次于澳元/日圆(跌1.0%) * 杰克森霍尔央行总裁会议令升息预期重燃，意味着美联储仍有望在 2015年开始升息 * 9月问题频出，但新兴市场央行官员热切希望美联储采取行动 * 美元兑日圆外亚币持坚，标普500指数期货大跌，给澳元空头提供 了动力 * 中国股市今日若下跌，则澳元/美元可能跌破0.71美元 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 徐文焰)