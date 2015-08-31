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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 09:10 BJT

《汇市简讯》澳元/美元明显下跌，受避险情绪冲击

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    * 澳元/美元今早跌势明显
    * 澳元/美元下跌0.5%，跌幅仅次于澳元/日圆(跌1.0%)
    * 杰克森霍尔央行总裁会议令升息预期重燃，意味着美联储仍有望在
2015年开始升息
    * 9月问题频出，但新兴市场央行官员热切希望美联储采取行动
    * 美元兑日圆外亚币持坚，标普500指数期货大跌，给澳元空头提供
了动力
    * 中国股市今日若下跌，则澳元/美元可能跌破0.71美元 (完)
      
      
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 (编译 汪红英；审校 徐文焰)

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