《香港报摘》--其他报纸重要消息8月31日

**明报**

--央企诚通控股旗下中国诚通发展 董事总经理王洪信表示，集团亦正研究独立发展商业物业，计划收购北京、上海和深圳的甲级写字楼，增加商业租金收入，目标项目租金回报率在5%以上。

**星岛日报**

--过去两日多个新盘推售令一手交投急弹，综合市场消息指，过去周末共录最少183宗新盘买卖交易，按周升约五倍。

**苹果日报**

--海航国际投资 公布按每5:9比例进行供股，每股0.376港元，集资最多29.66亿港元，大部分用于海外物业等收购及拓展。

**东方日报**

--消息透露，有本地券商年初至今收到香港证监会交易查讯函件数目，已差不多是去年全年总和，按现时走势，预期今年收信数目会破纪录，反映市况活跃，证监会执法行动明显增加。

**文汇报**

--从事生产及销售医学美容产品的华熙生物科技 执行董事王爱华表示，为加快公司利润增长，除自行研发产品，将积极并购原料药公司。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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