台湾债市：10年期指标券殖利率早盘小跌，交投陷观望

路透台北8月31日 - 台湾10年期公债104/12 发行前交易殖利率周一早盘小跌。尽管美债殖利率扬升，但10年公债交投陷入观望，盘初成交稀落。

交易员表示，上周台债殖利率自历史低点弹升已逾10基点，市场目前虽多认为经济下行风险仍大，整体气氛有利台债，但短线操作暂时观望，因预期央行短期内暂不会有新的动作。

〞上周殖利率由低点弹上来，大家都变得更谨慎，怕(殖利率)低点已经过了，〞一位大型证券商交易员表示。

另一大型银行交易员则认为，今日是8月最后一个交易日，台债经过上周末的调整，预期本周的交易可能偏向淡静。

本地时间10:04，104/12期殖利率跌0.5基点至1.1300%。

美国公债价格上周五下滑，多数公债收益率创九周来最大周度升幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席暗示，尽管本周全球市场动荡，美联储仍有可能在9月升息。

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