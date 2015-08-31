《汇市简讯》美元/日圆在月底定盘前的卖盘超过买盘

0102GMT * 美元/日圆在东京定盘前走势沉重，据传日本出口商在最后时刻抛 盘 * 出口商卖盘超过进口商买盘需求 * 日本进口商上周能以更低的价格买入美元和其他货币 * 买单仍位于121.00日圆，但下方存在少量止损盘，支撑位在120.70 -80 * 120.77为200日移动均线切入位，120.75为小时图云区顶部，120.7 1为日线图一目均衡基准线切入位 * 对部分人士而言，日线图转换线在120.31和小时图基准线121.20仍 为买入区域 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 徐文焰)