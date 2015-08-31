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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 09:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在月底定盘前的卖盘超过买盘

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    * 美元/日圆在东京定盘前走势沉重，据传日本出口商在最后时刻抛
盘
    * 出口商卖盘超过进口商买盘需求
    * 日本进口商上周能以更低的价格买入美元和其他货币
    * 买单仍位于121.00日圆，但下方存在少量止损盘，支撑位在120.70
-80
    * 120.77为200日移动均线切入位，120.75为小时图云区顶部，120.7
1为日线图一目均衡基准线切入位
    * 对部分人士而言，日线图转换线在120.31和小时图基准线121.20仍
为买入区域 (完)
      
      
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 (编译 汪红英；审校 徐文焰)

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