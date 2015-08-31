期货日报：受成本支撑沪铜有望回归42000-45000元/吨的合理区间

以下内容节选自8月31日的《期货日报》：

前期由于中国经济放缓，投资者对铜需求缩减的担忧增加，铜价连创新低。随着影响铜价的因素悄然改变，铜的市场价值需重新评估。考虑到铜价在年内多数时间对新项目的激励作用不明显，加上新建铜矿项目本身所面临的各种问题，铜矿新建产能延期较为常见，我们认为，5000美元/吨左右的铜价已基本接近中期供需均衡价格的相对底部，受成本支撑，铜价将回归短期合理区间。

总体上，从现有高成本矿山生产积极性以及目前铜价对新增产能的激励效应来看，5000美元/吨附近的铜价已接近中期底部，除非原油及汇率等影响铜矿成本再次大幅下拉其成本曲线。短期来看，全球股市反弹、原油报复性上涨令全球系统性风险基本解除，在金九银十消费旺季到来之时，铜价有望进一步迎来反弹修复行情，沪铜有望回至42000—45000元/吨的合理区间。(完)

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