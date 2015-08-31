芝加哥期市：大豆期货走低，月度跌幅可能超过6.5%

12月小麦期货 本月跌幅超过4%，将两个月来的跌势扩大至23%左右。

大豆获得一些支撑，因市场忧虑美国中西部地区的乾旱天气。

埃及通过国际招标以大约每吨177美元的FOB价格订购5.5万吨乌克兰小麦，一天前还以约每吨180美元的FOB价格购买俄罗斯小麦。

在两次招标中美国小麦均没有提出报价，因价格没有竞争力。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 483.00 -0.75 -0.16% -1.38% 505.79 28

CBOT玉米 373.75 -1.25 -0.33% -0.33% 383.81 37

CBOT大豆 880.00 -5.50 -0.62% +0.11% 929.57 35

CBOT稻米 $11.80 -$0.08 -0.72% +1.72% $11.73 53

美国原油 $44.52 -$0.70 -1.55% +4.61% $44.40 61

汇率

欧元/美元 $1.123 $0.005 +0.42% -0.15%

美元/澳元 0.713 -0.004 -0.52% -0.42%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>