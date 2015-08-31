芝加哥期市：大豆期货走低，月度跌幅可能超过6.5%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月小麦期货 本月跌幅超过4%，将两个月来的跌势扩大至23%左右。
大豆获得一些支撑，因市场忧虑美国中西部地区的乾旱天气。
埃及通过国际招标以大约每吨177美元的FOB价格订购5.5万吨乌克兰小麦，一天前还以约每吨180美元的FOB价格购买俄罗斯小麦。
在两次招标中美国小麦均没有提出报价，因价格没有竞争力。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 483.00 -0.75 -0.16% -1.38% 505.79 28
CBOT玉米 373.75 -1.25 -0.33% -0.33% 383.81 37
CBOT大豆 880.00 -5.50 -0.62% +0.11% 929.57 35
CBOT稻米 $11.80 -$0.08 -0.72% +1.72% $11.73 53
美国原油 $44.52 -$0.70 -1.55% +4.61% $44.40 61
汇率
欧元/美元 $1.123 $0.005 +0.42% -0.15%
美元/澳元 0.713 -0.004 -0.52% -0.42%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚/郑茵 审校 王丽鑫/张若琪)
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