全球金市：金价下滑，受美联储加息预期拖累

美联储为9月升息敞开大门，虽然有几位联储官员承认，如果金融市场震荡持续，有可能导致联储推迟进行近十年来的首次升息。

包括美联储副主席费舍尔在内的几位高级决策者称，近期的全球市场动荡会很快消退，或为美国升息铺平道路。目前全球投资者、各国政府和央行都在屏息以待美国升息。

但美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，截至8月25日当周，对冲基金和基金经理增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金多头仓位，并上调白银期货和期权的净多仓。

根据周日发布的一份行业调查，美元走强正帮助拉动澳洲黄金生产，使得当地采矿商免受全球性抛售的冲击。(完)

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