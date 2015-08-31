全球金市：金价下滑，受美联储加息预期拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美联储为9月升息敞开大门，虽然有几位联储官员承认，如果金融市场震荡持续，有可能导致联储推迟进行近十年来的首次升息。
包括美联储副主席费舍尔在内的几位高级决策者称，近期的全球市场动荡会很快消退，或为美国升息铺平道路。目前全球投资者、各国政府和央行都在屏息以待美国升息。
但美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，截至8月25日当周，对冲基金和基金经理增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金多头仓位，并上调白银期货和期权的净多仓。
根据周日发布的一份行业调查，美元走强正帮助拉动澳洲黄金生产，使得当地采矿商免受全球性抛售的冲击。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 孙国玉/王兴亚；审校 郑茵/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”