瑞达期货：沪胶或延续前期振荡偏弱运行格局

以下内容节选自8月31日的《期货日报》：

沪胶1601合约前几个交易日最低下探11060元/吨后止跌回稳，但成交量和持仓量未出现明显变化，说明市场多空力量变化并不显着，后期恐将延续前期的趋势格局——振荡偏弱运行。

MACD指标有底背离形态迹象，但期货价格见底的K线表现相对较差，说明这个底背离形态的有效性不高，那么期货价格虽然不会下跌，但反弹力度也相对较弱，预计仍将维持低位振荡态势。

操作上，观望为宜。(完)

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