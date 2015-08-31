瑞达期货：沪胶或延续前期振荡偏弱运行格局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月31日的《期货日报》：
沪胶1601合约前几个交易日最低下探11060元/吨后止跌回稳，但成交量和持仓量未出现明显变化，说明市场多空力量变化并不显着，后期恐将延续前期的趋势格局——振荡偏弱运行。
MACD指标有底背离形态迹象，但期货价格见底的K线表现相对较差，说明这个底背离形态的有效性不高，那么期货价格虽然不会下跌，但反弹力度也相对较弱，预计仍将维持低位振荡态势。
操作上，观望为宜。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”