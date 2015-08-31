瑞达期货：大连棕榈油期货空头持续撤退，价格超跌反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月31日的《期货日报》：
棕榈油1601合约在加速下跌过程中，持仓量在8月25日出现大幅下降，同时成交量也创下合约新高，说明在4100元/吨附近，跌势明显受阻，前期空头主动大幅撤退平仓。在空头平仓的作用下，期货价格止跌回稳，随后持仓量进一步下降的同时，期货价格振荡上升。这说明空头的撤退具有持续性，这也为期货价格的反弹带来一定的提振作用。
强弱指标RSI指标出现向上交叉迹象，而最近几个交易日的K线组合也意味着见底信号出现。后期注意指标的进一步变化，若能持续上行，则说明多头反弹势具有持续性，否则反弹过程则是遭遇不断的抛压，会有明显的反复振荡行情。
操作上，投资者可在4220—4320元/吨买多，以4200元/吨为止损点，目标位4480元/吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”