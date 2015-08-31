瑞达期货：大连棕榈油期货空头持续撤退，价格超跌反弹

以下内容节选自8月31日的《期货日报》：

棕榈油1601合约在加速下跌过程中，持仓量在8月25日出现大幅下降，同时成交量也创下合约新高，说明在4100元/吨附近，跌势明显受阻，前期空头主动大幅撤退平仓。在空头平仓的作用下，期货价格止跌回稳，随后持仓量进一步下降的同时，期货价格振荡上升。这说明空头的撤退具有持续性，这也为期货价格的反弹带来一定的提振作用。

强弱指标RSI指标出现向上交叉迹象，而最近几个交易日的K线组合也意味着见底信号出现。后期注意指标的进一步变化，若能持续上行，则说明多头反弹势具有持续性，否则反弹过程则是遭遇不断的抛压，会有明显的反复振荡行情。

操作上，投资者可在4220—4320元/吨买多，以4200元/吨为止损点，目标位4480元/吨。(完)

详情请点选链接：here