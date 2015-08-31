港报社评：以前瞻思维，规管网上经济活动--文汇报8月31日

针对有报道指，有未领刺身牌的网上平台出售刺身，带来严重食品安全威胁。食物及卫生局局长高永文昨日表示，政府正研究修例加强对网售食品的监管。随着互联网经济的迅速兴起，网售食品已越来越普遍，涉及的食品种类越来越广泛，但相当多网店是「无牌」经营，亦欠缺对食物的恰当储存和运输措施，以致存在较高的食品安全风险，威胁着消费者的健康权益。当局修例规管网售食店，加强对违规的网上食品销售活动进行监管和执法，能强化经营者的食品安全意识，更有利于全面保障市民的健康，值得肯定和支持。事实上，不仅是网上食店，对包括网络金融在内的各类庞杂的线上经济活动，政府都应该以前瞻性的眼光展开策略研究，预见各种可能的风险及隐患，并提前作出行政和立法层面的规管规划，确保线上经济活动不会成为「法外之地」。

香港人喜爱购物，近年更有不少市民开始锺情网上购物，于是愈来愈多商户把握商机，通过互联网售卖各种商品，其中包括种类多样的食品，并直接将食品速递给消费者。然而，在网上购买食物，除货不对办的机会比实体店较大外，更隐含相当高的食品安全风险。早前已有传媒报道，接连有市民进食网购的「知名品牌」三文治后食物中毒，怀疑食品在运输途中受到污染；近日更有出售海鲜刺身及糕点的网上商店被揭发属「无牌」经营，完全无视消费者的健康权益。对于这些网售食品的乱象，当局除了依照《食品安全条例》，加强对网上食店的牌照清查和违法纠错，从源头上杜绝「无牌」经营者的生存空间，还需要尽快完善网售食品的规管条例，细化包括食品储存、运输等环节的法律规定，做到每一个环节都「有章可循」、「有法可依」。至于有网购平台刻意隐瞒东主信息，企图避过盘查，就需要政府信息部门和海关等执法机构通力合作，携手打击企图钻制度空子的违法之徒。

无可否认，我们生活在一个网络无处不在的时代，从网购食物到网上金融投资，互联网经济活动已经越来越蓬勃。同时无可否认的是，网络世界的经济活动，还没有如现实世界一样，受到严格的法律规管。庞杂的网络经济活动良莠不齐，基本上处于「管理真空」或「失序」状态，存在衍生各种经济社会危机的严重隐患。比如随着互联网金融的兴起，一些原本从事高利贷业务的公司打着「创新」的旗号，摇身一变成为P2P网贷公司，利用新兴的互联网技术手段规避政府监管，用在线贷款平台从事明令禁止的场外配资交易。而不久前内地A股市场的剧烈震荡，被指其中一个重要原因就是场外配资在数月里野蛮生长。由此可见，在开展经营活动更加容易、成本更加低廉的情况下，网络经济活动未来肯定会更加蓬勃，涉及的经济范畴会更加广泛，相应的监管需求也会更加殷切。因此，政府应该以前瞻性思维，预见未来网络经济活动的发展和可能出现的风险，紧跟市场动向，有针对性地进行策略性研究，及时作出有效的监管，避免在互联网经济的发展中遭致不必要的损失。

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