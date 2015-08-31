港报社评：新兴国家经济褪色，风暴重临言之尚早--明报8月31日

中国经济放缓引发环球市场动荡，多个新兴市场的货币显着下跌，商品价格暴泻，令不少依赖原材料出口的国家备受压力。不少评论都关注，1997年亚洲金融风暴会否重临、新兴经济体会否爆发全面危机、过去10多年的「金砖国家时代」是否已经告终。新兴国家经济表现褪色是无可否认的事实，然而若说风暴危机必然爆发，未免言之尚早，关键是各国能否好好对症下药，落实改革。

中国股市由今年6月高位至今已下跌四成，比起美国科网泡沫爆破后的跌幅更大。市场忧虑中国经济放缓可能影响工业金属需求，铜价铝价跌至2009年以来的低位，追踪22种原材料价格的彭博商品指数，更跌见1999年8月以来最低水平。与此同时，国际油价备受压力，纽约期油一度跌至每桶37美元的水平，见6年半新低。

作为世界第二大经济体，中国经济打喷嚏，足以令其他新兴市场伤风感冒，尤其是过去10多年，不少发展中国家变得愈来愈依赖中国对天然资源的强劲需求。然而随着中国增长放缓和寻求经济转型，一众依赖石油、铁矿、铜矿出口收益的新兴国家，例如印尼、巴西、俄罗斯以至非洲赞比亚等国，难免面临巨大冲击。

早在2010年起，以金砖四国为首的新兴国家，经济增长已开始出现减慢势头，面对全球经济前景不明朗和需求放缓，巴西、俄罗斯等未有及时提高生产力和加快产业多元化改革，令当前的冲击显得格外严峻。事实上，国际投资者对中国经济的忧虑，已导致资金在过去一周大举从新兴市场流出，规模为过去7年来所未见，包括大马、印尼、菲律宾等亚洲国家的货币纷纷受压下跌。对这些新兴国家来说，货币贬值除了打击本地企业盈利，也将加重以美元计价的债务负担。一旦美国联储局今年稍后加息，它们所承受的资金外流和贬值压力恐将更大。

不过，必须指出的是，经历过1997年亚洲金融风暴，亚洲多国都汲取了教训，除了拥有庞大外汇储备及经常帐盈余，银行体系亦比当年健全得多，货币也变为自由浮动而非与美元挂鈎。凡此种种，皆提高了它们抵抗外围风浪的能力，目前区内重演另一场金融风暴的机率并不高。

与此同时，中国经济增长虽然显着放缓，但也远未至于一蹶不振。正如最新一期英国《经济学人》分析指出，「中国并非处于危机当中」，尽管这个夏天股市暴挫，但对中国经济以至银行体系稳定而言，楼市远比股市重要，而在过去数月，内地楼市交投和价格都变得更为健康。更重要的是，中国经济未来取决于消费者而非出口商，而目前国民收入和消费表现仍然良好；就算情况真的恶化，人行仍有很多空间进一步放宽货币政策，即使中国经济放缓至只有5％增长，但对全球生产总值的实际贡献，仍大于2007年录得号称14％增长时的数字。

「Down but not out」（潦而不倒）可说是当前中国等金砖国家以至不少新兴市场的写照。美国密歇根州立大学国际商业学系教授Thomas Hult认为，虽然金砖国家经济面临困难挑战，但说金砖时代告终恐怕为时尚早，毕竟中印俄巴四国仍是投资者和企业不能无视的庞大市场，金融市场受挫也不代表经济崩溃在即，只要各国政府对症下药，适当调整经济发展道路，问题并非无法解决。

以中国为例，继续依靠出口投资拉动经济，已是不可持续的模式，为了寻求经济转型，中国必须改为催谷内需消费和服务业发展。至于俄罗斯，则需要减少依赖石油和原材料生产；巴西必须好好把握明年主办奥运的机会，振兴消费信心；印度则需要加快银行业改革，为应对美国加息做好准备。

与新兴国家相比，发达国受到中国经济放缓的冲击虽然较小，但不代表可以幸免。就算美国经济表现一枝独秀，但全球其他地区经济不济，跨国大企业的盈利也必然受到影响，最终还是会拖累美国的增长前景。《经济学人》称，联储局若坚持9月加息，将是一个错误的决定，至于欧洲和日本的央行也应进一步采取宽松措施刺激需求。全球经济增长和需求放缓，没有任何一个国家能独善其身，各大经济体在这个关键时刻，不能各家自扫门前雪，必须好好协调行动，才能确保环球经济朝健康的方向发展。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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