港报社评：示威形式全球化，反贪最能赢民心--信报8月31日

马来西亚涌现一大片「黄潮」，既有黄衣，亦有黄伞，二十万名示威者把首都吉隆坡染成黄澄澄，有人索性连反政府惯用的V煞面具也涂上黄色。如此热血沸腾的景象，看在香港人眼里直是百般滋味在心头，因为部分大马民众坦言：「我都系跟你哋香港学番嚟！」不但以黄色作为标志性象征的「雨伞运动」似乎在马来西亚移植重现，当地示威者亦高唱香港乐队Beyond的经典名曲，脍炙人口的《海阔天空》、《光辉岁月》和AMANI等等响彻云霄。

此外，日本东京同样见到大批民众聚集，包围首相官邸和众议院，抗议首相安倍晋三强行推动新安保法案，此乃示威者口中的「战争法案」，透过解禁集体自衞权，破坏和平宪法第九条。单以东京计，该国传媒估算有十万人上街；若以全国计，主办团体说八十多个城市合共超过一百万人参与。较早之前，已有学生为了促使废除法案而绝食。

马来西亚的示威活动，形式上尽管与香港去年维时七十九日的雨伞运动相像，但基本诉求却不一样。吉隆坡连绵不尽的黄色人海，矛头指向涉嫌贪污的总理纳吉布（Najib Razak）。美国传媒上月揭发，大马国营基金「一马发展」辗转把七亿美元滙入纳吉布的个人账户，民间组织「乾净与公平选举联盟」（净选盟，Bersih）要求纳吉布下台，推动廉洁政府，其中一名参加集会的商人说：「别再把我们当儍瓜了，首相先生。我们应该知道一马事件的真相。钱都去哪里了？」简略而言，大马民众反贪腐，与香港示威者的「我要真普选」目标有别。

有人认为，香港的雨伞运动是失败的，原因是纷纷扰扰过后，示威者没有得到任何具体的成果，行政长官产生办法仍然维持现状，一人一票选特首好梦成空。既然如此，貌似港版雨伞运动的大马示威，是不是意味着将会无功而还？答案当然不能藉着那么肤浅的比较来归纳，必须结合复杂多变的种种元素来分析，例如社会结构，例如历史背景，例如政府反应，甚至乎前总理马哈蒂尔亲自到场声援，也有机会带来影响。

尽管民众运动的成功与失败难以逆料，但有一点是可以肯定的，反贪腐的诉求通常更加能够赢取民心，更加有望促使执政者下台。泰国多年来示威不断，先后撤换多名总理，示威者高举反贪腐旗帜是致命「武器」，他信及其妹英禄皆无法抵挡，前者的罪名是贪污，后者的罪名是滥权。至于台湾，虽然示威者号召百万人上街的「天下围攻」没有直接导致涉贪的前总统陈水扁下台，但间接造成阿扁所属的民进党在大选兵败如山倒，国民党不费吹灰之力重掌政权，陈水扁本人卸任后旋即入狱。

今时今日资讯发达，全球经济一体化，示威形式全球化，若说马来西亚的汹涌黄潮是参考了香港的雨伞运动，那么香港的雨伞运动又师承何方？可以说是台湾的太阳花运动，也可以说是布拉格的连侬墙，当中亦有美国占领华尔街的影子。马来西亚这次黄色示威，后续发展如何，并非取决于其形式，关键是示威者的诉求是否得到广大民众认同。

既然反贪腐的诉求最有机会赢取民心，那么回头看看国家领导人三番四次强调「不反贪防腐、即亡党亡国」，实在并非杞人忧天。有人形容，中国眼前的贪腐程度，已经超越了慈禧太后时代的晚清，假如爆发以反贪腐为名的民众运动，后果不堪设想。从这个角度考虑，以国家主席习近平为首的领导人信誓旦旦打老虎，突破了「刑不上常委」的惯例，贪官污吏一个接一个被关进笼子里，一方面固然是依法治国的应有之义，另一方面也是保住政权的不二法门。须知道，水能载舟，亦能覆舟，反贪腐的示威抗议一旦遍地开花，铁腕镇压未必定是维稳的万灵丹，强悍如利比亚狂人卡达菲，不是倒台了吗？

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