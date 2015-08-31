港报社评：财爷派定心丸，港经济须过三关--经济日报8月31日

财政司司长曾俊华指环球金融市场虽波动，本港经济基调仍稳。财爷大派定心丸，应是要避免市民过分悲观，令经济转坏预言自我实现。惟金融市场波动，揭示本港实体经济难关重重。

环球金融市场上周剧震，港股亦被狠沽，港人深忧金融市场动荡，恐加剧经济压力。惟财爷曾俊华昨在网志撰文，强调本港经济难免受外围不明朗因素影响，但经济基调仍良好，更有实力与经验应付风浪。

财爷向市民派定心丸，未必因预视本港经济风浪有限，而是不少港人正忐忑不安，对经济前景忧虑有增无减，若港人愈是对未来担忧，愈是不敢消费、投资，那本港经济转坏的预言势自我实现。故财爷出口术应是为稳民心，避免自乱阵脚。

然而，财爷虽强调市民不应过分忧虑与悲观，惟近期金融市场显着调整，却揭示出本港经济至少面临三个深层矛盾。

其一，港股调整因内地经济转弱。港股以至环球股市调整，内地A股急挫仅是导火綫，底因是市场忧内地经济动力减弱。由于本港与内地经济高度连动，若内地经济转差，那本港众多与内地唇齿相依的支柱行业，如旅游、零售、贸易，以至金融等，负面冲击势续浮现。

其二，人币贬值显港元位高势危。过去因港元与美元挂鈎，人币亦紧随美元，造成港元、美元、人币在环球俱强格局，惟人币本月上旬突贬，意味港元强势更鹤立鸡群，势进一步推高本港成本，不但打击内地以至非美元地区旅客来港意慾，亦恐损外资来港投资或使用本港专业服务的诱因。

其三，负财富效应损港内需。今年上半年港股趋升为投资者创富，财富效应增市民消费意慾，撑起内需；惟港股近月大挫，不但正面财富效应消失，负财富效应更发酵，对本港内需消费恐续添压。更令人忧虑的是，在国际经济与金融市场环境转差下，本港楼市会否亦转升为跌，造成更多财富蒸发外，更窒碍发展商建屋进度，令投资放缓，此对经济重压更大。

在上述三大矛盾下，本港经济虽未至于会急走下坡，但阴乾风险正不断加剧。港人莫过度惊慌而自乱方寸，应早作筹谋应对挑战。

如各行各业应速思应变之策，与其消极压缩成本，更应设法开拓新商机，如深耕本地市场、抢攻方兴未艾的内地互联网经济等；而个人在工作上则要自我增值、提升生产力，在作出重大投资与转工决定时，更需慎思承受力，才可在顺境逆境中皆能进退自如。

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