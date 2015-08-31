中美关系：美国考虑就中国黑客窃美商业机密案实施制裁--华盛顿邮报

路透华盛顿8月30日 - 据华盛顿邮报周日报导，对于据信因中国窃取美国商业机密而受益的中国企业和个人，白宫正在考虑实施制裁。

该报援引几位未具名美国政府官员的话报导，可能很快就会做出是否制裁的最终决定，也许最早未来两周就有定论。

华盛顿邮报称，若实施制裁，则将是首次使用美国总统奥巴马今年稍早签署的行政命令，授权冻结涉嫌有商业网络间谍行为的海外实体和个人的资产。

一名白宫官员没有立即就报导置评。美国国务院亦没有立即回复置评请求。