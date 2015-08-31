中美关系：美国考虑就中国黑客窃美商业机密案实施制裁--华盛顿邮报

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透华盛顿8月30日 - 据华盛顿邮报周日报导，对于据信因中国窃取美国商业机密而受益的中国企业和个人，白宫正在考虑实施制裁。
该报援引几位未具名美国政府官员的话报导，可能很快就会做出是否制裁的最终决定，也许最早未来两周就有定论。
华盛顿邮报称，若实施制裁，则将是首次使用美国总统奥巴马今年稍早签署的行政命令，授权冻结涉嫌有商业网络间谍行为的海外实体和个人的资产。
一名白宫官员没有立即就报导置评。美国国务院亦没有立即回复置评请求。
报导称，制裁并非是对美国政府人事档案疑似遭黑客窃取的报复举措，因为这些档案窃取被认为是为了情报，而不是为了惠及中国产业。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”