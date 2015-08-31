《汇市简讯》新西兰元受到打压，因企业信心指数表现不佳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 新西兰元再度承压，与加元和澳元走势一致，因之前公布的新西兰元企业信心指数表现不佳
* 整体指标显示，29.1%的受访者认为经济将恶化，上次调查持此观点的受访者占15.3%，12.2%的受访者认为自己的企业在未来12个月内将增长，上次调查时持这一观点的受访者占19.0%
* 跌破周五低点0.6437美元，触发了一些止损单，目前为止跌至0.6418
* 8月26日收盘点位0.6410为支撑位，但2009-11年涨势的61.8%回档位0.6403是更加重要的支撑位
* 澳元/新西兰元在该数据公布后从1.1050升至1.1110/15新西兰元 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”