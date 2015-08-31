中国股市：早盘遭获利抛压下跌逾2%，投资者短线思维不改

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月31日 - 中国股市周一早盘初下跌逾2%。分析师指出，尽管周末消息面偏正面，但由于市场信心尚未恢复，投资者短线思维居多，早盘纷纷抛售兑现获利，令大盘在连涨两天后重返跌势。
开盘30分钟，沪综指 报3,165.628点，跌66.722点或2.06%，稍早其一度下跌2.94%。上周四和上周五沪综指分别收涨5.3%和4.8%。
“连弹两天后，大家短线思维有点固化，赶紧抛掉，将获利拿在手里。”华泰证券分析师周林指出。
中信证券 早盘下跌7.12%至14.73元。
中国国务院总理李克强上周末表示，近段时间的国际市场动荡也让中国经济运行遇到新的压力，金融稳定事关经济全局，要继续推进金融体制改革，维护金融市场稳定运行，守住不发生区域性系统性风险底线。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”