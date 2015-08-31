中国股市：早盘遭获利抛压下跌逾2%，投资者短线思维不改

路透上海8月31日 - 中国股市周一早盘初下跌逾2%。分析师指出，尽管周末消息面偏正面，但由于市场信心尚未恢复，投资者短线思维居多，早盘纷纷抛售兑现获利，令大盘在连涨两天后重返跌势。

开盘30分钟，沪综指 报3,165.628点，跌66.722点或2.06%，稍早其一度下跌2.94%。上周四和上周五沪综指分别收涨5.3%和4.8%。

“连弹两天后，大家短线思维有点固化，赶紧抛掉，将获利拿在手里。”华泰证券分析师周林指出。

中信证券 早盘下跌7.12%至14.73元。