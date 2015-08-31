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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 07:47 BJT

****主要国家经济指标预测--9月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
   
    8月31日(一) 
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)              第二季           --     +7.3%    
      
    9月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                     8月初值       -10.0%     -3.4%
             进口(较上年同期)                                   -14.9%    -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                       --    顺差77
    0130 澳洲建筑许可                                 7月        +2.5%     -8.2%
    0130 澳洲经常帐(亿澳元)                        第二季      赤字158   赤字107
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            8月           --      51.9
    0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     8月           --      47.6
    0430 澳洲央行利率决定                             9月        2.00%     2.00%
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                8月         49.7      48.7
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  8月         54.8      55.3
    0750 法国Markit制造业PMI                          8月         48.6      48.6
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      8月         53.2      53.2
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             8月      减少0.2   增加0.9
             未经季节调整失业人数(万人)                          280.0     277.3
             经季节调整失业率                                     6.4%      6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                               --     279.9
    0800 意大利失业率                                 7月        12.6%     12.7%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    8月终值         52.4      52.4
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       7月     增加12.0 增加12.20
    0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                 7月     增加28.0 增加26.15
             抵押贷款批准件数(千件)                               68.0    66.582
             M4货供额(较前月)                                       --     -0.5%
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     8月         52.0      51.9
    0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)       第二季终值        +0.2%     +0.2%
                                (较上年同期)                     +0.5%     +0.5%
    0900 欧元区失业率                                 7月        11.1%     11.1%
    1230 加拿大GDP(较前季)                         第二季           --     -0.1%
               GDP环比年率                         第二季        -1.0%     -0.6%
               GDP(较前月)                            6月        +0.2%     -0.2%
    1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI                 8月           --      50.8
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      8月终值           --      52.9
    1400 美国建筑支出(较前月)                         7月        +0.6%     +0.1%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              8月         52.6      52.7
                                    投入物价分项指数              42.5      44.0
                                    就业分项指数                  55.0      52.7
                                    新订单分项指数                  --      56.5
     --  美国汽车销售年率(万辆)                       8月        1,730     1,755
    2300 韩国经常帐(亿美元)                           7月           --   盈余108
    
    9月1日-9月8日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                  8月           --     -0.6%
                        (较上年同期)      截至8月的三个月           --     +7.9%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                     8月      +0.1%        --   
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       7月      -0.4%        --    
    0130 澳洲企业库存                               第二季       持平     +0.3%  
             企业总获利                                         -1.9%     -2.0%   
             企业税前获利                                      -11.3%        --  
    0130 澳洲民间部门信贷                              7月      +0.6%     +0.5%  
             房屋信贷                                           +0.6%        --  
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      7月      -4.0%        -- 
             房屋开工(较上年同期)                               +7.4%    +11.0%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      7月      +1.4%     +1.0%
                     (较上年同期)                               +3.3%     +1.9%
    0700 瑞士KOF领先指标                               8月    正100.7    正99.5  
    0800 意大利零售销售(经季调较前月)                  6月      -0.3%        --  
                      (未经季调较上年同期)                      +1.7%        --   
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         8月初值      +0.2%     +0.1% 
                                  (较上年同期)                  +0.2%     +0.1%   
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   8月初值       持平     -0.2%
                                  (较上年同期)                  +0.5%     +0.3%     
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    8月初值      +0.2%     +0.1%  
    1230 加拿大经常帐(亿加元)                       第二季    赤字174 赤字169.0  
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 8月       54.4      54.7  
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  8月      -15.8        --  
    2245 新西兰贸易条件                             第二季      +1.3%     -1.9% 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               8月      +0.2%     +0.2% 
                                (较上年同期)                    +0.7%     +0.7%
    2330 澳洲AIG制造业指数                             8月       51.7       -- (完)

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