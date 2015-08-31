主要国家经济指标预测--9月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月31日(一) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +7.3% 9月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 8月初值 -10.0% -3.4% 进口(较上年同期) -14.9% -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差77 0130 澳洲建筑许可 7月 +2.5% -8.2% 0130 澳洲经常帐(亿澳元) 第二季 赤字158 赤字107 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 51.9 0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 47.6 0430 澳洲央行利率决定 9月 2.00% 2.00% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 8月 49.7 48.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 54.8 55.3 0750 法国Markit制造业PMI 8月 48.6 48.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 53.2 53.2 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.2 增加0.9 未经季节调整失业人数(万人) 280.0 277.3 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.9 0800 意大利失业率 7月 12.6% 12.7% 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 52.4 52.4 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加12.0 增加12.20 0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 7月 增加28.0 增加26.15 抵押贷款批准件数(千件) 68.0 66.582 M4货供额(较前月) -- -0.5% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 52.0 51.9 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0900 欧元区失业率 7月 11.1% 11.1% 1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- -0.1% GDP环比年率 第二季 -1.0% -0.6% GDP(较前月) 6月 +0.2% -0.2% 1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 8月 -- 50.8 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 52.9 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.6% +0.1% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 52.6 52.7 投入物价分项指数 42.5 44.0 就业分项指数 55.0 52.7 新订单分项指数 -- 56.5 -- 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,730 1,755 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余108 9月1日-9月8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6% (较上年同期) 截至8月的三个月 -- +7.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 +0.1% -- 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -0.4% -- 0130 澳洲企业库存 第二季 持平 +0.3% 企业总获利 -1.9% -2.0% 企业税前获利 -11.3% -- 0130 澳洲民间部门信贷 7月 +0.6% +0.5% 房屋信贷 +0.6% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -4.0% -- 房屋开工(较上年同期) +7.4% +11.0% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +1.4% +1.0% (较上年同期) +3.3% +1.9% 0700 瑞士KOF领先指标 8月 正100.7 正99.5 0800 意大利零售销售(经季调较前月) 6月 -0.3% -- (未经季调较上年同期) +1.7% -- 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 持平 -0.2% (较上年同期) +0.5% +0.3% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +0.2% +0.1% 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字174 赤字169.0 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 54.4 54.7 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 8月 -15.8 -- 2245 新西兰贸易条件 第二季 +1.3% -1.9% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 51.7 -- (完)