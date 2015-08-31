日本股市：日经指数早盘下跌，受工业生产数据及美联储升息担忧拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
投资者密切关注周二的财新/Markit中国制造业采购经理人指数(PMI)以及美国制造业数据。之后将关注周五的美国非农就业数据。
周一稍早公布的数据显示，日本7月工业生产意外较前月下滑0.6%，库存高企及海外需求疲弱给生产带来压力。
“中国的疲弱需求料将继续给日本工业生产造成压力，所以中国忧虑可能将持续存在，”Amundi Japan的市场和投资信息部门主管Masaru Hamasaki表示。
美国即将升息的前景重现，之前美联储副主席费舍尔在杰克森霍尔的央行年会上表示，最近的全球市场波动可能下降，或为升息铺平道路。
投资者担心，在中国股市大幅震荡以及中国增长放缓忧虑打击全球经济的情况下，美国下月升息或将撼动全球市场。
东证股价指数33个板块中，有28个均告下跌。
地产和银行类股领跌。
东证股价指数 跌0.6%至1,540.66点，JPX-日经400指数 跌0.7%至13,844.90点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”