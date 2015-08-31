日本股市：日经指数早盘下跌，受工业生产数据及美联储升息担忧拖累

投资者密切关注周二的财新/Markit中国制造业采购经理人指数(PMI)以及美国制造业数据。之后将关注周五的美国非农就业数据。

周一稍早公布的数据显示，日本7月工业生产意外较前月下滑0.6%，库存高企及海外需求疲弱给生产带来压力。

“中国的疲弱需求料将继续给日本工业生产造成压力，所以中国忧虑可能将持续存在，”Amundi Japan的市场和投资信息部门主管Masaru Hamasaki表示。

美国即将升息的前景重现，之前美联储副主席费舍尔在杰克森霍尔的央行年会上表示，最近的全球市场波动可能下降，或为升息铺平道路。

投资者担心，在中国股市大幅震荡以及中国增长放缓忧虑打击全球经济的情况下，美国下月升息或将撼动全球市场。

东证股价指数33个板块中，有28个均告下跌。

地产和银行类股领跌。