更新版 1-中国金融：中证登否认暂停银行理财开立定向资管证券账户，相关规定无变化

路透北京8月31日 - 中国证券登记结算有限责任公司周日澄清称，未发通知暂停银行理财产品开立定向专用证券账户。对此，市场人士指出，中证登此前确有发文，只是重申理财专户的投资范围；且对银行配资业务无影响。

刊登在中登公司网站的公告指出，近日微信等渠道出现不实传言，称“接到我公司通知，已暂停商业银行理财产品作为委托人开立定向专用证券账户，暂停银行理财产品通过专项计划或信托计划作为委托人开立定向专用证券账户”。但中证登并未发布此类通知，相关业务规定也未有变化。

中证登表示，根据《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》，商业银行理财产品可以开立证券账户参与证券交易所标准化债券、信贷资产支持证券、优先股等固定收益类产品的投资。

多位商业银行资管部门人士指出，此前中证登已有一份承诺书提及该类定向专用证券账户可以参与交易所部分固定收益类产品投资，不从事权益类投资。

“这份承诺书8月上旬就有了，银行理财开交易所账户的话需要签订这个文件。周末官方辟谣是因为传的太乱了，其实以往规则都没变，因此没啥影响。”一位股份行私人银行部人士称，“对配资业务没有影响。”

无论是早先商业银行收到的承诺书还是周末中证登加班公告的声明中提及的银行理财定向专户只能投固收产品，其实也并不新鲜。银行资管部门人士解释，此前，除面向高净值私人银行客户的产品外，银行理财产品的投资范围一直不包括权益类资产。

近期，中证登对已有的规定重申强调也有用意。一位银行业人士称，此前也有银行理财以券商资管等为通道绕过监管，从而进入二级市场股票投资的情况，而近期由于市场波动较大，核查力度更加严格。

清华大学博士后付立春表示，以往存量账户存在不规范的行为，包括固收类的资金会投资一些股权的东西，另外在专户下设立子账户或虚拟账户等；以往规定如此，但执行起来并不是这么严格。

**不影响银行配资入市**

中证登的辟谣公告发出后也引发市场疑虑，是不是银行资金进入权益二级市场就此被阻断。不过，银行人业分析人士解释，银行资金入市的主流渠道并未在禁止范围内。

“中证登在辟谣文件中重申的理财产品投资范围跟一直以来的规定没有变化，理财资金通过配资业务间接参与权益类资本市场这一模式并未被叫停。”国金证券银行业分析师马鲲鹏指出。

他进一步称，中证登只限制银行理财单一委托账户不进行权益类投资，对其他类型的产品没有要求；而理财配资业务的证券账户都是由提供优先级资金的银行和劣后级资金提供方共同设立的集合委托账户，并不受承诺书的限制。

付立春表示，重申银行理财定向专户投资范围意味着现在更加严格执行此前的规定，也明确了银行的责任；但这与伞形信托的监管并没有直接关系，并未意味着禁止伞形信托。

根据银监会2009年发布的《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》规定，理财资金不得投资于境内二级市场公开交易的股票或与其相关的证券投资基金，不得投资于未上市企业股权和上市公司非公开发行或交易的股份。