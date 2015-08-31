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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 10:39 BJT

台湾股市：早盘下跌，尾随其他亚股走势

路透台北8月31日 - 台湾股市周一早盘随其他亚股走跌，值此之际，投资人静待中美本周发布的数据，且忧虑美联储何时将开始升息。

0218GMT时，台湾加权股价指数 跌0.3%至7,991.64点，上周五收高2.49%至8,019.18点。

美联储官员对会否最快下月升息释出分歧的讯息，部份投资人担忧美国经济坚稳成长可能受到新兴市场放缓的威胁(尤其是中国)，且金融市场更加动荡。

电子类指数 持平，金融保险类指数 跌0.9%。

塑胶类指数 跌1.72%，但电子零组件类指数 则涨0.41%。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN

韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 龚芳; 审校 于春红)

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