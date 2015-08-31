台湾股市：早盘下跌，尾随其他亚股走势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月31日 - 台湾股市周一早盘随其他亚股走跌，值此之际，投资人静待中美本周发布的数据，且忧虑美联储何时将开始升息。
0218GMT时，台湾加权股价指数 跌0.3%至7,991.64点，上周五收高2.49%至8,019.18点。
美联储官员对会否最快下月升息释出分歧的讯息，部份投资人担忧美国经济坚稳成长可能受到新兴市场放缓的威胁(尤其是中国)，且金融市场更加动荡。
电子类指数 持平，金融保险类指数 跌0.9%。
塑胶类指数 跌1.72%，但电子零组件类指数 则涨0.41%。(完)
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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 龚芳; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”