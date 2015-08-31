韩国金融市场：韩元和韩股携手走低，美联储仍对9月升息敞开大门

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Yuna Park指出月末本地出口商结算需求将制约韩元跌势。
FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)称，美联储不能等到加息已势不可挡再采取行动。但他仍未决定是否9月加息。
韩国股市综合股价指数 跌0.5%，恐中止四日连涨走势。该指数本月累计已下跌近5%，或创2013年6月以来最大单月跌幅。
“大盘或波动性增加，而美国联邦公开市场委员会(FOMC)下月会议召开前，外资可能持续抛售本地股票，”未来资产证券股票分析师Lee Jae-hoon称。
但Lee Jae-hoon称，外资抛售规模或低于上周。
外资料连续第18日卖超韩股，至中午时分外资已在主板卖超1,360亿韩元(1.1513亿美元)。
三星电子 跌2.1%，半导体芯片股SK海力士 跌2.3%。
0222 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,182.9 1,173.6
日圆/韩元 9.7607/680 9.6821
韩国公债期货 * 109.43 109.45
韩国综合股价指数 1,927.72 1,937.67
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 许娜/孙国玉；审校 白云/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”