《路透晚报》--8月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：十三五时期进入新常态，坚持改革和创新驱动--人大常委会

中国政府正在紧锣密鼓地编制“十三五”（2016-2020年）规划，全国人大常委会就规划纲要进行专题调研后指出，十三五时期最大的阶段性特征是经济发展进入新常态，编制规划要见坚持改革为先，突出创新驱动，坚持市场经济改革方向，使市场在资源配置中起决定性作用。

--中国经济：下半年东北经济可能企稳向好，深入推进振兴战略--发改委

中国国家发展改革委周一表示，尽管东北三省经济增速低于全国水平，但也有积极因素在积聚，预计东北三省下半年经济有可能实现企稳向好。将继续积极应对东北地区经济下行压力，深入扎实推进振兴战略实施。

--中国能源：今年至2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元--能源局

中国国家能源局周一发布配电网建设改造行动计划（2015-2020年），明确全面加快现代配电网建设，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元人民币，其中2015年投资不低于3,000亿元。

--中国贸易：将先进技术和关键装备等产品纳入进口信贷支持范围--商务部

中国商务部联合多部委周一表示，将最新版的鼓励进口技术和产品目录纳入进口信贷支持范围，对该目录中的先进技术、关键装备及零部件和紧缺资源性产品给予优惠利率进口信贷支持。

--中国能源：8月全国发用电料同比增约3%，9月有望继续增长--国家电网

中国国家发改委周日援引国家电网快报数据称，8月前28天全国发用电同比增长2.97%，较去年同期回升6.54个百分点，比7月增速回升4.97个百分点；从当前电力运行趋势看，预计8月全国发用电同比增长3%左右，9月份有望继续保持增长。

--中国经济：增速预计由今年的6.8%逐年放缓至2018年的5.8%--高盛报告

知名投行--高盛最新发布报告称，尽管中国经济增长在今年7、8月再度放缓，但仍维持全年增长6.8%的预测不变，而考虑到官方可能调降明年经济增长目标，高盛小幅下调2016-2018年经济增速预估。

--路透专访：中国应实施差别化区域发展战略，中部和东北需“自强”--专家

中国经济从区域上已经明确划分为“四大板块”。在国家发改委国土开发与地区经济研究所副所长高国力看来，中国区域战略很难齐头并进，未来中部地区关键是要提高产业配套能力，努力成为东部沿海产业转移的重要支点。

【金融】

--中国金融：中证登否认暂停银行理财开立定向资管证券账户，相关规定无变化

中国证券登记结算有限责任公司周日澄清称，未发通知暂停银行理财产品开立定向专用证券账户。对此，市场人士指出，中证登此前确有发文，只是重申理财专户的投资范围；且对银行配资业务无影响。

【固定收益】

--中国公开市场：央行今日开展1,400亿六天期SLO投放流动性，利率2.35%

中国央行周一公告称，今日以利率招标方式，开展了1,400亿元人民币短期流动性调节工具(SLO)操作向市场投放流动性，期限六天，加权平均利率2.35%。

--中国货币市场：回购利率持稳但假期因素致紧势依旧，关注央行明日操作

中国银行间市场周一早盘主要回购利率基本持平，资金借入难度较上周紧势差别不大，假期因素导致隔夜和七天品种融出较少；供给方面仍大部分依赖国开行，大行依然未见大量出资。

--中国债市动态：10年国债跌幅明显金融债持稳，地方债限额明确影响有限

中国银行间债市周一早盘国债收益率有所下滑，长端10年期跌幅达4-5个基点（bp），而金融债则变化有限，利率互换（IRS）亦窄幅震荡；周末消息面上，今年地方政府债务限额获批为16万亿元，预示着未来地方债置换将持续，不过这已在市场预期之内，对债市影响暂有限。

--新债招标：河南3-10年一般地方债利率较下限上浮10bp--业内人士

业内人士周一透露，中国河南省上午招标发行的一般地方债，定位均较投标区间下限高出10个基点（bp），三、五、七、10年期利率分别为3.03%、3.29%、3.54%、3.53%，四期债对应投标倍数依次为1.76倍、1.73倍、1.48倍、1.49倍。随后四期专项债中标利率亦相同。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘涨百点至逾两周新高，购汇仍多央行料续出手维稳

人民币兑美元即期周一早盘续升百点至逾两周新高，中间价亦涨近百点创一周新高。交易员表示，中间价连两日近200点子上升意在扭转或淡化此前浓厚贬值预期，并强劲推升即期汇价，倒逼投机购汇止损出局，短期不排除人民币仍有阶段性反弹可能。

--中国外汇：7月国际货物和服务贸易顺差继续缩减至284亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周一公布，7月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差284亿美元，较6月顺差328亿美元继续缩窄，其中货物贸易顺差460亿美元，服务贸易收入逆差176亿美元；1-7月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差1,922亿美元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收跌，短线大涨后出现获利回吐

中国股市沪综指周一缩量收跌。分析师指出，大盘在上周连涨两日之后今日出现获利回吐进入调整。由于量能未见明显放大，市场仍处存量资金博弈格局。在阶段性底部基本确立的前提下，后市大盘能否突破3,400点是增量资金是否愿意入市、继而打破多空平衡的关键，预计短线大盘震荡整理寻求向上突破的机会。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至纪录新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至纪录新低，显示在国内经济疲弱、人民币贬值预期及全球金融市场大幅动荡的大环境下，基金经理对股市短期前景不太乐观。

--中国证券：沪深证交所两融余额上周五微降22.6亿元，至约1.07万亿元

中国股市沪综指上周五收涨4.8%，至3,232.35点。当日沪深证交所融资融券余额仅微降22.6亿元人民币，两融余额至约1.07万亿元。

--中国证券：上半年A股上市公司净利增一成，剔除金融业后略降--报载

中国A股上市公司半年报已披露完毕，中国证券报周一报导，2,780公司今年上半年净利润同比增长10.2%，不过在剔除银行及非银金融行业后，净利润则同比下滑0.7%。

--中港个股：中信证券确认有高管和员工被公安机关要求协查，将积极配合