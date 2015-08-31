澳新汇市：澳新货币走软，利率前景及中国经济担忧带来压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳元支撑位在0.7121，以及上周所及的六年半低点0.7044。
澳元兑欧元 和日圆 亦下挫，较上周五下滑约1%。
对美国最快将在下月升息的揣测再起，亦给美元带来全面支撑。
澳洲央行周二将召开议息会议，几乎铁定会维持利率在2.0%不变，不过较长期政策前景可能会有很大改变。受访的27位分析师多数认为，到2016年利率都将维持不变。
新西兰元兑美元下滑0.7%至0.6410,，周一公布的经济数据令人失望带来打压。
新西兰元兑澳元 和欧元 下滑，新西兰元加权贸易指数 跌0.7%至69.4，为近一个月来最低。(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/孙茉莉; 审校 王颖/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”