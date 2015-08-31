香港数据：7月底止外汇基金总资产降至32,646亿港元--金管局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至2015年7月底止外汇基金总资产为32,646亿港元，较6月底减少512亿港元。
其中外币资产减少40亿港元，港元资产亦减少474亿港元。
外币资产减少，主要是因为赎回负债证明书。港元资产减少，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券减少，以及香港股票投资的估值亏损。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”