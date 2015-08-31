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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 16:54 BJT

香港数据：7月底止外汇基金总资产降至32,646亿港元--金管局

路透香港8月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至2015年7月底止外汇基金总资产为32,646亿港元，较6月底减少512亿港元。

其中外币资产减少40亿港元，港元资产亦减少474亿港元。

外币资产减少，主要是因为赎回负债证明书。港元资产减少，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券减少，以及香港股票投资的估值亏损。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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