中国经济：多位官员担心经济已经进入“棘手”阶段--经济学家

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透杰克森霍尔8月31日 - 一位知名中国经济学家周五表示，中国经济正进入变化莫测的阶段，在降低经济成长对制造业及房地产投资依赖程度之际，却还未成功过渡至新成长模式。
中国清华大学教授李稻葵在一场年度全球央行大会上表示，“中国经济已经进入一个相当棘手且艰困的阶段...官员们对此感到忧心。”
李稻葵称，当前的经济需要扩大改革，以便更多地通过国内消费及服务来促进经济增长。
他补充称，中国股市近期下跌反映出这样的过渡模式，同时也反映出对成长略为丧失信心，但对于钢铁生产等传统产业也是“健康的股价调整”。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”