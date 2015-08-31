修正-香港经济：7月访港旅客按年跌幅加快至8.4%，内地旅客急降一成--旅发局

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路透香港8月31日 - 香港旅游发展局周一公布数据显示，7月份整体访港旅客按年下跌8.4%，跌势比前一个加剧；其中主要客源--中国大陆旅客减幅更达9.8%，短途旅客跌幅则收窄至5.1%，南韩旅客跌幅仍然显着。

7月份暑假整体访港旅客为492.3万，比6月份的436.1万多12.9%；其中内地旅客占78%为384.5万，按月升15.4%。月内短途旅客跌幅收窄至5.1%，南韩连续第二个月排名短途旅客市场跌幅最大国家，月内旅客跌幅达22.4%。

南韩早前爆发中东呼吸综合征（MERS）疫情，香港政府并在7月9日对当地发出红色外游警示，但随着疫情受控，相关警示已于8月1日取消。至于南韩方面亦于7月9日向香港发出最低级别蓝色旅游警示，指香港H3N2流感患者及死亡数字不断增加，至本月中才撤销该警示。

综合今年首七个月整体访港旅客同比仅升1%，至3,425.1万；其中内地旅客升2.3%，为2,669.2万；短途及长途地区市场旅客分别按年减少4.5%及1.2%。