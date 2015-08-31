《汇市简讯》亚股开局不利，欧元/美元从中受益买气不弱

0322GMT

* 从亚洲股市开局表现来看，股市本周可能再度震荡

* 标准普尔500指数期货和亚洲多数股市跌幅都在1%以上，沪综指 下跌2.75%

* 欧元上周从市场震荡中受益，但在市场趋稳时走软

* 欧元/美元周一上涨，但之后又回落至1.1200下方

* 欧元/美元阻力位在200日移动均线切入位1.1303，若突破则上档目标为1.1365

* 决定汇率走势的关键将是欧洲股市对亚股下跌的反应 (完)

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