金属期市：沪铜有望录得月度涨幅，但中国经济忧虑挥之不去

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期货交易所期铜 下跌0.3%，至每吨39,280元人民币；8月7日时曾跌至每吨37,310元人民币的六年低点，但上周仍力挺过全球修正走势，暗示已经找到底部。沪铜8月料上涨2.2%，为3月以来最大单月涨幅。
上海期货交易所期锌 上涨0.6%，因预期矿石供应减少将会使得精炼市场趋紧。
伦敦金属交易所(LME)周一因夏末银行休假日而休市。LME期铜8月收低1.8%，连续第四个月下跌，今年以来跌幅已经接近两成。
亚洲股市周一表现低迷，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员保留9月升息的可能性，而投资人正准备迎接中国本周公布的经济数据。
中国股市主要股指盘中一度下跌3%，市场正惴惴不安地等待中国周二公布制造业及服务业活动调查数据。
中联重科 及三一重工 上半年财报显示，中国经济放缓已经对其业绩造成打击，对于金属需求而言是一个不利的讯号。
但接受路透调查的分析师预期，中国央行今年底之前可能再度放宽货币政策，因其试图支撑迅速降温的经济，并安抚金融市场。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张明钧; 审校 艾茂林/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”