版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 12:05 BJT

《中国地方债发行日程表》--8月31日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限       票面利率    债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
 --------------------------------------------------------------------- 
*河南省        51        3年         3.03%   一般地方债   9/1-9/6
               76.6      5年         3.29%
               76.6      7年         3.54%
               51       10年         3.53%
               31.4      3年         3.03%   专项地方债   9/1-9/6
               47        5年         3.29%
               47        7年         3.54% 
               31.4     10年         3.53%
 陕西省        35.3412   3年        *3.03%   一般地方债   8/31-9/2
               52.8      5年        *3.36%
               52.8      7年        *3.62%
               35.3     10年        *3.60%
               27.3049   3年        *3.03%   专项地方债   8/31-9/2
               40.9      5年        *3.36%
               40.9      7年        *3.62%
               27.3     10年        *3.60%  
 ----------------------------------------------------------------------
    
    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐