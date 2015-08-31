《中国地方债发行日程表》--8月31日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *河南省 51 3年 3.03% 一般地方债 9/1-9/6 76.6 5年 3.29% 76.6 7年 3.54% 51 10年 3.53% 31.4 3年 3.03% 专项地方债 9/1-9/6 47 5年 3.29% 47 7年 3.54% 31.4 10年 3.53% 陕西省 35.3412 3年 *3.03% 一般地方债 8/31-9/2 52.8 5年 *3.36% 52.8 7年 *3.62% 35.3 10年 *3.60% 27.3049 3年 *3.03% 专项地方债 8/31-9/2 40.9 5年 *3.36% 40.9 7年 *3.62% 27.3 10年 *3.60% ---------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”