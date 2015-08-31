中国汇市：人民币早盘涨百点至逾两周新高，购汇仍多央行料续出手维稳

* 人民币早盘涨百点至逾两周新高

* 中间价续涨近百点创一周新高

* 央行力图扭转或淡化贬值预期

* CNH与在岸价差维持约650点子，套利需求难消

* 购汇仍不少，料央行续出手维稳

路透上海8月31日 - 人民币兑美元即期 周一早盘续升百点至逾两周新高，中间价亦涨近百点创一周新高。交易员表示，中间价连两日近200点子上升意在扭转或淡化此前浓厚贬值预期，并强劲推升即期汇价，倒逼投机购汇止损出局，短期不排除人民币仍有阶段性反弹可能。

他们并指出，离岸CNH虽连四日反弹，但与在岸价差仍维持在650点子左右，短期内难明显收窄，因此套利需求难以消退，另外实需购汇仍不少。因此央行将可能采取何种方式来稳定汇率预期，仍有一定不确定性，不排除后续央行继续出组合拳的可能。

“贬值预期短期内比较难以扭转的，今天人民币继续上涨，干预力度比较强吧，要扭转（贬值预期），即期这边可能还会涨。”一中资行交易员表示。

境内一年期美元掉期升水 今日小涨至1,320点子，而离岸CNH一年期掉期 因资金宽松而继续小幅下跌，最新报1,783/1,843。

交易员指出，在上周干预之后，境内长端掉期小幅反弹，主要是此前止损盘不少，当前只剩零星卖盘，但估计反弹空间比较有限。

北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.3779元，上日收报6.3885元。今日人民币兑美元中间价 报6.3893元，上日中间价为6.3986元。人民币兑美元即期成交量 为125亿美元，较上日半日196亿美元下降近四成。

全球汇市方面，美元周一在压力下拉开本周帷幕，月线可能录得跌幅，但已脱离近期低点，因投资者依然抱有希望，认为本周稍晚公布的美国就业数据或给予美联储最早在9月升息的理由。

中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3782。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6075元, 上日尾盘为6.623元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4443/6.4449元, 上一交易日尾盘报6.461元。