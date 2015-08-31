中国债市动态：10年国债跌幅明显金融债持稳，地方债限额明确影响有限

路透上海8月31日 - 中国银行间债市周一早盘国债收益率有所下滑，长端10年期跌幅达4-5个基点（bp），而金融债则变化有限，利率互换（IRS）亦窄幅震荡；周末消息面上，今年地方政府债务限额获批为16万亿元，预示着未来地方债置换将持续，不过这已在市场预期之内，对债市影响暂有限。

交易员并指出，尽管短期资金面仍显紧平衡，但本周日降准将实施，可望有效缓和流动性，而股市在反弹两日后重回颓势，理财资金等仍多将重心放在债市，配置需求继续支撑现券买盘，短期震荡偏强格局料维持。

“10年国债3.315%了，到年内低点附近了，”上海一银行交易员称。他表示，对于地方债置换的后续供给压力，之前的市场表现已经反应的比较充分，因此消息兑现后基本没什么影响。

新华社周六报导称，中国全国人大常委会当日批准《国务院关于提请审议批准2015年地方政府债务限额的议案》，设定今年地方政府债务限额为16万亿元人民币，预计债务率为86%。

中国财政部部长楼继伟周四表示，经全国人大、国务院批准，今年下达6,000亿元新增地方政府债券和3.2万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度。这意味着继续前两批各1万亿的置换额度后，第三批地方债置换接踵而至，且放量至1.2万亿元。

北京一银行交易员谈到，国债此前走势一直落后于金融债，不过从上周开始受关注度开始上升，近期两者可能仍会延续轮动表现。

北京另一银行交易员则表示，本周三因准备抗战胜利纪念日阅兵，北京不少机构都将提前一天放假，多数大行和股份制银行均在列，当天市场交投可能趋于淡静。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.7899%/3.7875%,上日尾盘为3.8075%/3.79%；剩余期限近10年的国债150016券最新报价 在3.33%/3.31%，上日尾盘为3.3775%/3.36%。