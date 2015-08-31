中国货币市场：回购利率持稳但假期因素致紧势依旧，关注央行明日操作

路透北京8月31日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 基本持平，资金借入难度较上周紧势差别不大，假期因素导致隔夜和七天品种融出较少；供给方面仍大部分依赖国开行，大行依然未见大量出资。

交易员表示，周二将有2,900亿元人民币的资金到期，叠加即将放假因素，出钱方姿态谨慎，关注央行明日逆回购操作；预计随着假期结束，并且降准开始实施，届时资金面将有所缓解，惟仍需关注汇率贬值给大行造成的流动性抽离。

华东一银行交易员表示，资金面仍无明显缓解，今天大行需求较多，而国开行出资量也不太足。

“（大行）需求多也有一段时间了，可能还是汇率的原因吧，国开可能大部分都给他们了，反正到目前感觉没有比上周好转多少。上周五下午松了一点，今天又不行了。”她说。

北京一券商交易员亦称，明后天部分机构即开始放假，所以都不太愿意出隔夜，而且今天七天品种借入难度加大。

因抗战胜利70周年纪念活动，主要金融市场周四至周五休市。

展望后市，交易员指出，预计等到降准效应释放后，流动性将会出现改观，而且在目前经济低迷的情况下，央行料仍会通过多种途径投放流动性；但需要注意的问题仍是汇率因素。

本周二，包括上周二七天期逆回购和上周三六天期SLO操作在内，将有总计2,900亿元的资金到期。

中国央行上周进行了两次短期流动性调节工具（SLO）操作投放流动性,其中周三开展了1,400亿元SLO投放流动性，期限六天，中标利率为2.3%，到期日为本周二(9月1日)。周五开展了600亿元人民币SLO投放流动性，七天期加权平均中标利率为2.35%。

另据路透访问的分析师，中国央行很有可能在年底前再度放松货币政策，以支撑迅速放缓的经济和安抚金融市场。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7746 1.7559 +1.87

七天 2.4027 2.3749 +2.78

14天 2.9675 2.9477 +1.98

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8350 0.7400 +109.50

七天 2.1000 1.1100 +99.00

14天 1.9600 1.5000 +46.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7500 +2.00

七天 2.4200 2.3800 +4.00

14天 2.9700 2.9600 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.8010 1.7740 +2.70

七天 2.3980 2.3920 +0.60

三个月 3.1000 3.0980 +0.20