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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 12:47 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元走软，美元指数料录得月线跌幅

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1259 1.1179 0.72 -6.93 1.2097

美元/日圆 120.96 121.70 -0.61 1.26 119.68

欧元/日圆 136.19 136.00 0.14 -6.22 144.78

美元/瑞郎 0.9585 0.9622 -0.38 -3.58 0.9941

英镑/美元 1.5430 1.5391 0.25 -0.92 1.5573

美元/加元 1.3233 1.3200 0.25 13.90 1.1618

澳元/美元 0.7147 0.7171 -0.33 -12.50 0.8168

新西兰元/美元 0.6424 0.6453 -0.45 -17.61 0.7797

澳元/日圆 86.450 87.250 -0.92 -11.54 97.750

新西兰元/日圆 77.700 78.520 -1.04 -16.90 93.310

英镑/日圆 186.64 187.30 -0.35 0.43 186.38

澳元/新西兰元 1.1115 1.1075 0.36 6.17 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/张明钧/白云; 审校 孙茉莉/许娜/张涛/龚芳)

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