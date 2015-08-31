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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 13:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌破121.00，触及120.88日圆低点

0453GMT

* 美元/日圆跌破121.00，多头被迫减仓，触及120.88日圆低点

* 跌破121.00日圆触发停止盘，支撑位在120.70-80，但下方有更多停止单

* 120.77为200日移动均线切入位，120.75为小时图云区顶端，120.71为日线图一目均衡基准线

* 120.31的日线图转换线为支撑位

* 亚洲市场仍然普遍规避风险，日经指数 跌1.55%，沪综指 跌2.61%，其他亚洲股市也下跌 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张涛)

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