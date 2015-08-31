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市场报道 | 2015年 8月 31日 星期一 13:26 BJT

国际油市：油价受获利了结打压下跌，美联储是否升息仍不确定

布兰特原油上周升幅达到10%，美国原油周线则升12%。

0500 GMT，布兰特原油下跌0.76美元，报每桶49.29美元，盘中稍早跌逾1美元至48.95美元。布兰特原油上周五涨2.49美元或5%。

美国原油10月合约 跌0.63美元至每桶44.59美元，上周五结算价升2.66美元或6.3%。

Ang表示，美国金融决策官员上周对美联储下个月是否升息释出的信号莫衷一是，也重压市场信心。

投资者正关注本周稍后的一连串经济数据，其中包括美国非农就业数据，这些数据可能对美联储9月16-17日会议是否可能升息给出指引。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/张若琪 审校 白云/王丽鑫)

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